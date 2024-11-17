Фото, видео: www.globallookpress.com/ IMAGO/M. Popow; 5-tv.ru

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На Западе последние годы упорно борются со всем русским, но безуспешно.

На этой неделе подвергся травле немецкий музыкант Маттиас Мосдорф - за то, что прочитал курс лекций в Российской академии имени Гнесиных и принял должность почетного профессора. Его пытаются теперь выдавить из Бундестага, где он получил мандат от партии "Альтернатива для Германии".

Собственно, там сама партия на грани вылета из парламента - их политические противники готовят обращение в Конституционный суд с требованием запрета неудобных альтернативщиков. А они, как мы помним, выступают за восстановление нормальных связей с Россией.

Теперь вот и немецкий канцлер Олаф Шольц с Кремлем созванивается. Так, может, поторопились с запретом?

Это один из ярких примеров «культуры отмены», которая расцвела на Западе в последние годы. Ее апогеем стала попытка отменить Россию. Разумеется, изначально провальная.