Фото, видео: Susan Walsh/ТАСС; 5-tv.ru

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При администрации Байдена в Европе произошли необратимые перемены.

Оставшиеся два месяца до инаугурации Дональда Трампа будут очень бурным и нестабильным периодом. Есть риск, что уходящая администрация Байдена может пойти на резкое обострение ситуации вокруг Украины, отправив, например, дальнобойные ракеты или не дай Бог, войска НАТО. Во всяком случае, ряд американских и европейских политиков к этому Белый дом подталкивают.

Об этом «Известиям» рассказал экономист Джеффри Сакс, профессор Колумбийского университета:

«Стармер (Премьер Великобритании Кир Стармер — Прим. ред.) приезжал в Вашингтон, чтобы попытаться убедить в этом Джо Байдена. И по крайней мере, до выборов Байден сказал „нет“. Сейчас последние недели правления Байдена. Я надеюсь, что они не сделают ничего глупого и безрассудного, и я очень сомневаюсь, что они это сделают. Но в этом мире никогда ничего не знаешь наверняка. Если, кстати, Стармер и Макрон все еще настаивают на этом, это показывает их пренебрежение реальностью и безрассудство. Я не удивляюсь британцам — они всегда ратуют за новые войны, но это действительно заходит слишком далеко».

Профессор Сакс работал советником в СССР, молодой России, в странах Восточной Европы в девяностые — так что об особенностях региона знает не понаслышке. А потом долгие годы был советников Генсека ООН и может посмотреть на ситуацию в перспективе.

Он заявляет, что при администрации Байдена Европа потеряла свою идентичность, за редким исключением в виде Венгрии, Словакии и Сербии, единственных в Старом Свете, которые пытаются проводить независимую политику.

Благодаря своей работе на нескольких континентах профессор Сакс не боится высказывать независимую от мейнстрима точку зрения, а это в настоящее время на Западе дорогого стоит.