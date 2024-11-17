Шантаж, порно и психбольные: за что хватается Украина ради своего будущего

Фото, видео: © РИА Новости/ Стрингер; 5-tv.ru

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Госдолг страны уже достиг рекордных 155 млрд долларов.

Старый Свет не знает точно, чего от него ждать, но ждут чего-то нехорошего. Например, заградительных пошлин. А неопределенность, как известно, пугает сильнее всего. Потому те, кто хаял Трампа последние четыре года, переобуваются в воздухе и подтирают собственные заявления в прессе и соцсетях.

То же самое, только еще активнее, делают, естественно, и в Киеве. Там и вовсе уверяют теперь, что «план перемоги», который Зеленский представил спонсорам в октябре, изначально писался под Трампа, сообщает нам Financial Times.

Оцените масштаб лицемерия Зеленского: он, значит, ручкался с Байденом, обнимался с Харрис, а сам держал в уме, что победит Трамп. И под него писал свой план, где среди прочего предлагает заменить американские войска в Европе украинскими и продать компаниям из США залежи редких металлов — титана и лития.

А если Трампа вдруг посадят до инаугурации? Он же под несколькими уголовными делами еще ходит. Смогут переобуться обратно?

Самому Зеленскому уже намекнули, что с ним будет — проиграет на ближайших выборах, которые возможны в мае 2025 года. Такую дату со ссылкой на «украинские источники» приводит британский журнал The Economist. И даже указывает, кому проиграет — бывшему главкому ВСУ, а ныне послу в Британии Валерию Залужному.

А досидит ли Зеленский до мая? Тему продолжит корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

Шантаж, порно, мобилизация психбольных и бронь мест в Кембридже для собственных отпрысков: украинская элита в панике. Что будет дальше? Сколько им осталось американской помощи?

«Мы обязались и выделили еще восемь миллиардов долларов на помощь для Украины. Это было в сентябре. Президент Байден стремится сделать так, чтобы каждый доллар, который есть в нашем распоряжении, был выплачен до 20 января», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Стремиться не значит стараться. Блинкен может обещать что угодно — ему самому недолго осталось.

«Две трети из тех денег, которые идут на Украину в качестве подпитки ее военно-промышленного комплекса, государственного комплекса — это деньги Соединенных Штатов Америки», — пояснил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Госдолг уже превысил 155 миллиардов долларов: это практически годовой бюджет всего Евросоюза. Почти столько Европа уже потратила на бездонную Незалежную. По оценкам экспертов, на то, что осталось, Украина протянет максимум до конца будущей весны.

«Если США полностью прекратит финансирование, даже если Европа выполнит свои обязательства по поводу тех же пятидесяти миллиардов евро, которые они якобы собираются передать киевскому режиму, ну я думаю, максимум — до апреля-мая», — считает военный эксперт Игорь Никулин.

Военный журналист из Финляндии Кости Хейсканен уверен: без американской указки Европа начнет сворачивать поставки.

«В Евросоюзе и бронетехники уже нет, поскольку все дрались, даже отдавая эти „леопарды“ и бронемашины, то сейчас, когда уже все это горит, Россия знает, куда прибывают эти эшелоны и бьет по ним. Они не успевают даже разгрузиться», — рассказывает Хейсканен.

В Раде в панике ищут, по каким сусекам еще поскрести. И, кажется, нашли. Как уверяют депутаты, буквально золотое дно — это украинское порно. В Раде призывают все легализовать, уже по-настоящему.

«У нас налоговая получает миллионные поступления от сервиса OnlyFans (сайт по продаже откровенного контента — Прим. ред.) с моделей за создание порно. Поэтому, когда мы говорим, что это запрещено и одновременно просим заплатить за это налоги, это — шизофрения», — полагает народный депутат Украины Ярослав Железняк.

По данным сервиса, контент там уже размещают более 200 тысяч украинок. Это как, например, целый Житомир. И зарабатывают они 16 миллиардов гривен в год! А сколько таких же украинок работает в тени, ужасаются депутаты упущенной выгоде. Налоги с порно планируют направить на финансирование ВСУ. Опыт есть — волонтеры уже собрали 31 миллион гривен для украинской армии на продаже эротических фото.

Во всем этом политическом и финансовом хаосе украинская элита самонадеянно думает и о будущем. Точнее о тех, кто будет изобретать подобные инициативы, где их обучить передовым чиновничьим практикам.

«Нам удалось убедить британский истеблишмент, что эти капиталовложения, это гарантия сбережение их инвестиций. Это подготовка наших министров, премьер-министров, губернаторов, может быть, и будущего президента. Мы хотим, чтобы в Британии не меньше 5-7 тысяч студентов обучались», — рассказал посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Не исключено что первыми в списке на обучение окажутся как раз дети чиновников — семейные традиции, опять же. Отпрыски украинской элиты, так называемые «золотая рота» и «батальон Монако», уже давно прожигают жизнь за пределами Незалежной. Пока на родине военное положение и мобилизация, которые продлили на три месяца.

ТЦК продолжают «крутить» людей в транспорте и на улицах, избивают, запихивают в машины и иногда стреляют. Берут всех: инвалидов, психически больных. В Одессе добычей военкомов стал популярный гей-активист, известный борец с русским языком.

Еще неделю назад Саша был рупором западных ценностей, борцом с российскою мовой. Теперь, из автозака возмущается в соцсетях: ему на фронт нельзя, у него диагноз — тревожно-депрессивное расстройство.

Боится что депрессия теперь усилится, ведь он не сможет попасть на гей-парад, который украинские чиновники в яром запале угодить Западу, назначили как можно скорее. Получилось на День памяти жертв голодомора, траурную дату, которую на Украине установили, чтобы трагедию политизировать в угоду антисоветской истерии. Кто придет, неясно. ТЦК не дремлет.

Но и в такой непонятной ситуации у Зеленского есть план, уже третий. Первый — «мирный» — так и не реализовали. Второй «план перемоги» забраковали западные кураторы. Теперь вот родился план «стойкости» — что там, расскажут на следующей неделе. Как раз когда будет вспоминать жертв Голодомора и чествовать геев.