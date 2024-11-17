«Надрыва нет, все легко»: Ида Галич познакомила сына с дочкой возлюбленного

Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

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Для блогера отношения с мужчиной, у которого есть ребенок, первые. Но она изо всех сил старается выстроить грамотное общение.

Блогер Ида Галич познакомила своего сына Леона с дочкой избранника Олега Ледвича. Звезда отметила, что для нее это первые отношения с мужчиной, у которого уже есть ребенок. Откровениями касательно личной жизни блогер поделилась в интервью на YouTube-канале Юлии Меньшовой.

«Для меня это абсолютно новое позиционирование, потому что я никогда не встречалась с мужчиной, у которого есть ребенок. Для меня это все в новинку, но я справляюсь. Надрыва нет. Все легко, аккуратно складывается», — заявила Галич.

С бизнесменом Ледвичем блогер вместе уже год. Поначалу она скрывала отношения, но недавно рассекретила возлюбленного. А также рассказала, что они работают над совместным бизнесом — планируют продавать биологически активные добавки в Китае. Галич уверена, что работа над одним проектом не испортит ее отношения с возлюбленным, а лишь укрепит.

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