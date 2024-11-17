Договариваться будут взрослые: победа Трампа заставила Шольца позвонить в Москву

Фото, видео: www.globallookpress.com/Annette Riedl; 5-tv.ru

Недружественные страны уже начали идти на контакт с Россией.

Лед тронулся. Шольц позвонил в Кремль вечером в пятницу. И это был их первый разговор за последние два года. Обсуждали, разумеется, Украину. Владимир Путин напомнил канцлеру, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров, но отметил — необходимо учитывать интересы нашей страны в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное, устранить первопричины конфликта.

По заявлению Москвы обмен мнениями получился откровенным. И еще важный нюанс — условлено, что по итогам разговора помощники лидеров будут на связи. Значит процесс пошел.

И уже как-то забыли в Европе мантру «не говорить про Украину без Украины». Шольц попытался соблюсти политес и позвонил Зеленскому*, причем дважды — до и после разговора с Москвой. Но всем все понятно — глава киевского режима может сколько угодно выражать свое «фи», но договариваться будут сначала взрослые, потом его позовут.

И звонков этих из недружественных стран в Москву будет тем больше, чем хуже дела у Киева и чем ближе инаугурация у Трампа.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.