В синих браслетах: демократы запланировали «Народный марш на Вашингтон»

Фото, видео: Reuters/Evelyn Hockstein; 5-tv.ru

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Проигравшая партия, судя по всему, не планирует спокойно сдаться.

Сторонники проигравшей демократической партии продолжают тяжело переживать поражение Камалы Харрис. Уже запланирован «Народный марш на Вашингтон» накануне инаугурации Трампа в середине января. Маршем несогласных пройдут крупневшие организации по вопросам гражданских прав, расовой справедливости и репродуктивного здоровья. В общем будет тот же гей-парад, только с портретами Трампа.

У этого пестрого общества появился даже свой опознавательный знак — синий браслет. Особенно он популярен у женщин, голосовавших за Харрис. Синие браслеты продавали на встречах Камалы с избирателями в числе прочей сувенирки. Кроме того, они напоминают о хиппи, которые в 60-е выступали против государственной машины, за свободную любовь. Ну и, конечно, спасибо Тейлор Свифт. Она была одной из звезд, поддержавших Харрис, а плетеный браслетик — символ ее последнего гастрольного тура. Так победят, браслетиками.

В США любят всякие тайные и не очень общества, любят сегрегироваться. У них есть «Сыновья свободы», «Череп и кости», Ку-клукс-клан. В общем, почва благодатная.

Вопрос: насколько радикальными будут действия «Синих браслетиков»? «Желтые жилеты» во Франции машины жгли. А эти? И кто там будет главным? Та же Тайлор Свифт подумывает об эмиграции в Канаду.

Уже собрали вещи и укатили в Старый Свет Ричард Гир и Том Хэнкс. По маршруту «чемодан-вокзал-Европа» готовы отправится несколько десятков звезд Голливуда, слишком яростно выступавших против Трампа. Уж как они его не обзывали — и фашистом, и диктатором, и просто, извините, дерьмом. А теперь он президент.

Есть и личные мотивы. У кого ребенок транссексуал, кто сам посещал развратные вечеринки P. Diddy и Эпштейна. Смена власти в Белом доме — время, когда скелеты выглядывают даже из звездных шкафов.

Впрочем, «голливудского парохода» может и не случиться. Тот же Том Хэнкс спустя пару дней «политической эмиграции» вернулся в Лос-Анджелес. Мол, погорячился, уехал на эмоциях. Вполне возможно, в Голливуде про «Синие браслеты» снимут очередной блокбастер, актерский состав там точно будет звездным.