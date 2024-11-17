Нелепый предлог: на что способна американская военная база в Польше

Фото, видео: Reuters/Kacper Pempel; 5-tv.ru

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Объект расположен всего в 165 километрах от границы с Россией.

Без лишней помпезности, можно сказать, незаметно, в Польше заработала передовая американская база системы ПРО. Та самая, вокруг которой последние лет 20 велись жаркие дипломатические баталии. Словно, чтобы подчеркнуть, что это не объект НАТО, а именно США. На церемонии присутствовали только польские политики и американские военные.

Объект располагается рядом с поселком Редзиково на берегу Балтийского моря, всего в 165 километрах от границы с Россией. Можно сказать, под Калининградом. Сам комплекс небольшой — там казармы, радиолокационная станция и три пусковые установки, на каждой — по восемь контейнеров для ракет. Технология Aegis Ashore — наземный вариант основной морской американской системы, что стоит на всех эсминцах флота США, а их Штаты наклепали уже семь десятков.

Собственно, польская база и выглядит даже внешне как этот самый эсминец, но закопанный в землю. У базы две особенности: во-первых, объект в Редзиково — это теперь часть глобальной паутины Aegis, вместе с кораблями, радаром в Турции и другой такой же береговой базой в румынском Девеселу, открытой еще в 2016-м. Учитывая, что дальность поражения у каждой ракеты-перехватчика до 1200 километров, нетрудно заметить, что американская ПРО теперь накрывает всю восточную и частично центральную Европу и достают аж до Москвы.

И тут важна их вторая, по-настоящему опасная особенность: эти пусковые установки подходят не только под ракеты-перехватчики, но и под ударные «Томагавки», которые летят на две с половиной тысячи километров — то есть гипотетически аж до Урала — и могут быть снабжены ядерной боеголовкой. Собственно, глядя на эту картину, становится ясно, как нелепо выглядел предлог, под которым Штаты ставили эти базы ПРО в Европе. Якобы для защиты от ракет из Ирана и даже КНДР! И понятны протесты Москвы.