Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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На 500 миллиардов рублей увеличено финансирование нацпроектов.

На поддержку жителей Курской области правительство выделило на этой неделе дополнительно 19 миллиардов рублей: на компенсацию за потерянное имущество, на помощь с арендой жилья, но большая часть суммы — 14 миллиардов рублей — на покупку и строительство нового жилья.

Средства у правительства, очевидно, есть, и бюджет на будущий год также делают социально-ориентированным. На этой неделе документ прошел основное — второе — чтение в Думе. Ключевые параметры доходов и расходов не изменились, но внутри статей перераспредели средства на восемь триллионов рублей.

Например, нацпроектам добавили полтриллиона. Средства перенаправят, в том числе на оснащение перинатальных центров и роддомов, на строительство медицинских объектов, строительство и содержание автомобильных дорог.

Всего ко второму чтению было подготовлено более тысячи поправок, причем большинство — от правительства. Двадцать певрого ноября ожидается третье чтение парламентариями. Президент все это время в тесном контакте с ними.

Глава фракции «Единая Россия» в Думе Владимир Васильев на встрече с президентом отметил новый механизм для улучшения контроля за бюджетными расходами:

«Мы делаем то, что мы можем из того, что хотят люди, с тем, чтобы потом сделать больше».

«Чтобы ничего не разрушить», — подметил глава государства.

«Вот-вот, и фундамент не потерять. Тем более, сейчас новый руководитель в Счетной палате. Мы договорились о чем: что Счетная палата вместе с Казначейством начинают работать не по году, когда уже котлован стоит и ничего больше нет, а поквартально. Хотели помесячно, но нельзя просто, не позволяет. Возможности нет такой. А вот поквартально стали делать, и мы стали видеть, какой объект в каком состоянии», — добавил Васильев.

С лидером ЛДПР президент обсудил проекты по улучшению демографии и поддержку бойцов СВО. Леонид Слуцкий рассказал, что либерал-демократы взяли шефство над несколькими добровольческими подразделениями. Шеврон одного из них, отряда «Барс — Брянск», он подарил главе государства.

Помимо социалки, две другие основные статьи расходов бюджета — это достижение технологического суверенитета и безопасность. Только сильная армия и современные средства обороны обеспечивают России подлинную независимость и возможность идти своим путем.

Лишний раз на неделе это подтвердил тот, кто успел изучить Россию как никто другой — глава военного комитета НАТО.

«Я абсолютно уверен, что, если бы у русских не было ядерного оружия, мы бы уже были на Украине и вышвырнули бы их оттуда. Мы бы это сделали. Но у них есть ядерное оружие, так что это не то же самое, что в Афганистане», — сказал генерал Роб Бауэр.