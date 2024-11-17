Будущему шефу Пентагона из-за тату не дали охранять Байдена на инаугурации

Фото: www.globallookpress.com/Albin Lohr-Jones

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Решение верхушки, которая его отстранила, Питер Хегсет назвал «антихристианским фанатизмом».

Выдвиженцу Дональда Трампа на пост министра обороны Питеру Хегсету не разрешили работать в охране на инаугурации Джо Байдена в 2021 году из-за татуировки на бицепсе с девизом крестоносцев Deus Vult (с латинского переводится «так хочет бог» или «на то воля божья») и иерусалимским крестом.

По мнению начальства, он мог представлять «инсайдерскую угрозу». Хегсет отмечает, что это всего лишь христианские символы, и они не несут в себе никакого скрытого смысла. Решение верхушки, которая его отстранила, он назвал «антихристианским фанатизмом». Свое отстранение он воспринял как плевок в душу от любимых людей.

Instagram*/petehegseth

«Я был признан экстремистом из-за татуировки моим подразделением Национальной гвардии в Вашингтоне, округ Колумбия, и мой приказ охранять инаугурацию Байдена был отменен… татуировка с иерусалимским крестом, которая является просто христианским символом», — цитирует Хегсета CBS NEWS.

Некоторые ученые считают, что данный крест и девиз в настоящее время часто используют сторонники белой расы. За две недели до инаугурации Байдена в 2021 году люди, которые проводили штурм Капитолия, размахивали флагами с данной символикой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Егор Крид похвастался новой татуировкой.

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