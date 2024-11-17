Артиллерия добивает противника: как ВС РФ зачищают от врага курское приграничье

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Боевики сдаются целыми подразделениями.

Семь районов Курской области подверглись атакам ВСУ, территория трех муниципалитетов до сих пор частично занята противником. Российские войска постепенно выдавливают киевские формирования с российской территории, в том числе и от Коренево. К югу от поселка в так называемой Ольговской роще до роты солдат противника оказались в окружении. Репортаж корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева с курского приграничья.

Днем и ночью разрозненные подразделения боевиков под плотным огнем российских десантников. Дым над Ольговской рощей — той самой, где блокирована крупная группировка ВСУ, практически не рассеивается. Так российская артиллерия добивает противника.

«Сейчас наши расчеты бьют по скоплению живой силы противника и видно по тому, как высоко поднимается дым, что интенсивность огня довольно-таки высокая», — рассказывает корреспондент Эмиль Тимашев.

Гаубицы и грады работают по роще сразу с трех сторон, буквально разбирая опорник ВСУ на части.

Боевики хоть и успели хорошо укрепиться, но шансы выжить в такой мясорубке тают с каждым днем. На этих кадрах уничтожено все отделение десанта ВСУ, который пытался прорваться, рассчитывая лишь на легкую броню обычного многоцелевого тягача.

Все меньше людей и боеприпасов, пути снабжения под постоянным огнем наших подразделений. ВСУшники просят у командиров разрешение на отход, но киевское командование категорически против.

«Они запросили эвакуацию, но им отказали в эвакуации. Непонятно с чем это связано, но вот такие реалии, выживай как хочешь», — рассказал боец с позывным «Липа».

За одни сутки ВСУ потеряли свыше ста боевиков, танк, бронеавтомобиль, две гаубицы и миномет. Раненых уже никто не считает. Курская авантюра обошлась неонацистам слишком дорого. На данный момент потери — свыше тридцати двух тысяч человек. Это немногим меньше той ударной группировки ВСУ, которая была собрана на Запорожском направлении весной 2023 года. Тогда украинские боевики тоже рассчитывали на блицкриг, но потерпели полный разгром, как и сейчас под Курком.

«Лучше выбрать плен, это хотя бы шанс жить», — рассказал пленный ВСУ.

Боевики сдаются целыми подразделениями.

«Куда бежать? Назад? Знаешь. что свои постреляют. Куда бежать? И тем более, а страх такой, что передать невозможно», — продолжает другой военнопленный.

А между тем, наши войска лишь наращивают интенсивность огня.

Продвижение наших войск продолжается сразу с нескольких направлений. Все ближе город Суджа — до его окрестностей осталось всего пару километров. ВСУшники постепенно отходят к нему, рассчитывая на оборонительные укрепления, которые успели возвести. Но без постоянного снабжения и ротации войск удержаться невозможно. Поэтому сейчас наши войска отрезают приграничные районы, нанося удары по тылам противника.