«Начнем»: почему в Курской области за неделю сняли двух чиновников

Фото, видео: 5-tv.ru

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Одного из них отправили в отставку под аплодисменты местных жителей.

Центральная власть подает пример, как можно и нужно реагировать на запросы общества. На местах, к сожалению, такой скоростью принятия решений могут похвастаться далеко не всегда.

Тому пример действия курских чиновников, где на этой неделе своих постов лишились главы Суджанского района и Кореневского. Их действиями, а точнее бездействиями, были возмущены жители, эвакуированные с приграничных территорий.

Собственно, на суджанского руководителя жаловались еще до вторжения ВСУ. Чрезвычайные обстоятельства лишь обострили противоречия. И глава как будто исчез. Он не пришел и на встречу с возмущенными жителями, которые вообще-то хотели узнать про положенные им жилищные сертификаты. Новость об увольнении районного главы местный губернатор объявил прямо со сцены, и суджанцы встретили ее аплодисментами.

Глава Кореневского муниципалитета на встречу пришла, но показала свою профессиональную глухоту. В ответ на жалобы почему-то начала хвастаться медалью, полученной за эвакуацию.

«Начнем, конечно же, с медали, которую дали не только мне, а дали всем главам приграничных районов», - высказалась она.

После этого губернатор главу с должности снял и призвал других муниципальных служащих быть на постоянной связи с населением.