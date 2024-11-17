Участникам СВО увеличили выплаты за тяжелые ранения

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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К тяжелым травмам отнесены, например, проникающие ранения черепа, повреждения позвоночника и спинного мозга.

Российское Министерство обороны откликнулось на многочисленные обращения от ветеранов СВО и ввело дифференцированные выплаты за ранения.

Ранее за любое полагалось по три миллиона рублей. И это было несправедливо — и царапина, и ампутация компенсировались одинаково. Новое распоряжение кабмина вводит три ступени выплат по степени тяжести — три миллиона, один миллион, 100 тысяч рублей. Эта градация соответствует нормам закона о социальном страховании, утвержденным еще в 1998 году.

К тяжелым травмам там отнесены, например, проникающие ранения черепа, повреждения позвоночника и спинного мозга, проникающие ранения живота. Легкими считаются закрытые травмы черепа, переломы лодыжек, костей запястья, ключиц, вывихи, и ожоги, а также травмы мягких тканей. То есть сейчас все приведено к законодательному единству.

Параллельно президент своим указом увеличил максимальные выплаты за тяжелые ранения на один миллион рублей. Бойцам, прошедшим ампутацию, теперь полагается по четыре миллиона рублей, причем этот документ имеет обратную силу, то есть все, кто был ранен с начала СВО, подпадает под его действие и получит доплату, разъяснила Анна Цивилева, глава фонда «Защитники Отечества».

«Это решение, как определил президент, будет реализовываться через фонд „Защитники Отечества“. Всем военнослужащим, получившим инвалидность в результате ранения в ходе специальной военной операции, будет дополнительно выплачен один миллион рублей. Вне всякого сомнения, решения главы государства будут выполнены, будут реализованы», — заявила Анна Цивилева.

Это решение было реализовано оперативно. В начале ноября Анна Цивилева обратилась с просьбой о более справедливых компенсациях к министру обороны Белоусову. И вот, по сути за неделю вопрос был решен и даже были введены дополнительные выплаты президентом.