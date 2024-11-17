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Российские бойцы идут в наступление. Противник сопротивлялся, но недолго.

Поучительную историю опубликовали журналисты американского телеканала CBS о судьбе предателя Максима Кузьминова. Он угнал на Украину вертолет, погубил двух сослуживцев, получил деньги и бежал в Испанию, где был убит. Как установили журналисты, спецслужбы Украины еще пытались его «воскресить», но сделано это было топорно. Грим был чудовищным, и в оперативную игру никто не поверил. Тело его было захоронено там же, в Испании, в безымянной могиле. Предатель оказался не нужен даже своим вербовщикам.

И Басаев нашел свою смерть в канаве, и Бен Ладен в какой-то дыре в Пакистане. И Зеленского ждет та же участь, если он пойдет по их пути. Киев с удивительным упрямством отказывается учиться даже не на чужих, на собственных ошибках. Попытались снова угнать вертолет и получили удар по аэродромам. А перед этим пытались угнать бомбардировщик. И тоже с катастрофическими последствиями для себя.

И ядерная бомба Украине действительно не поможет. Оборона ВСУ трещит не только по Донецкому фронту, но уже и по Харьковскому. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак рассказал о ситуации на передовой.

Харьковское направление. Российские бойцы идут в наступление. Противник сопротивлялся, но недолго.

Активно сражаются бойцы отдельного отряда БПЛА «Буревестник». Добровольцы. Они освобождают Волчанск, бои за который идут уже почти полгода. Наша армия уже заняла большую часть города и продолжает окружать его с флангов. Но окончательно выдавить врага из-за его циничной тактики пока не получается.

«Выявили точку противника. Там запретило командование работать, потому что там рядом через дом жила семья гражданских. Они не выехали и не эвакуировались. Поэтому, когда встал вопрос отработать туда чем-то тяжелым, был запрет», — заявил водитель мобильной группы БПЛА «Буревестник» с позывным «Казачий».

Эта группа работает чуть дальше от своего города, ближе к российской границе.

На Харьковском направлении нет как таковой расчерченной линии фронта. Она, как говорят бойцы, раскидана по разным частям. Поэтому противник регулярно проводит аэроразведку. И после того, как мобильная группа БПЛА отработала, она сразу же меняет точку.

Машина по грунтовой дороге заезжает в лесопосадку. Оператор тут же запускает дрон.

Пока один боец управляет дроном, другой контролирует небо. В нескольких километрах от города оператор БПЛА замечает большие ангары.

«Вот этот вот ангар. Видишь, пролетаю. Была информация, что есть подвоз есть и что они прячут технику», — объясняет оператор БПЛА «Буревестник» с позывным «Турист».

Координаты передают артиллерии. Дрон-разведчик летит дальше и замечает позиции врага. «Буревестники» запускают ФПВ.

Параллельно с боями за Волчанск наши войска развивают наступление в районе Купянска. Это позволило штурмовикам группировки «Запад» войти в сам Купянск и закрепиться на территории Сахарного завода.

Купянск — логистический узел ВСУ. Через населенный пункт проходит железная дорога, по которой идет снабжение украинской группировки в Волчанске, Липцах и даже Славянске. Защищать этот участок командование ВСУ доверили бойцам территориальной обороны и принудительно мобилизованным.

Когда город будет полностью под контролем российской армии, то пути снабжения ВСУ заблокируются на всем западном участке фронта.

Следующий крупный логистический узел — Харьков. От Купянска до него чуть больше ста километров.