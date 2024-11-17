Фото, видео: www.globallookpress.com/Louie Palu; 5-tv.ru

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В отчете говорится, что Киев мог бы достаточно быстро создать базовое ядерное вооружение.

Чтобы сдержать наше наступление, противник подорвал дамбу Кураховского водохранилища. По ней наши отряды могли заскочить прямо в центр города. Впрочем, у этого действия были и плохие для самих ВСУ последствия: поднялась вода ниже по течению и подтопила дороги и в само Курахово, так что снабжение обороняющихся также затруднено.

Но положение гарнизона близко к отчаянию, методы выбирать не приходится. И Киев вновь достал пугало «ядерного оружия». Может ли Зеленский* применить его, задались вопросом журналисты газеты The Times, убедительно доказали, что да, может. Хоть бомба будет и не очень мощная, где-то под две килотонны. Из топлива атомных станций.

Так утверждается якобы в докладе для украинского Министерства обороны некоего исследовательского института. Доклад, конечно секретный, и его никто, кроме британских журналистов, не читал. Ну, допустим. На самом деле это не так уж и важно. Главное — само утверждение, что Украина может в короткие сроки изготовить значительное количество ядерных боеприпасов.

Нет, официально Киев, конечно, от таких планов открестился, но как-то невнятно — мол, да зачем это нам, все равно на поле боя не поможет. Но, знаете, плутониевый привкус остался.

Зеленский же публично ставил спонсорам ультиматум: или вы берете нас в НАТО, или мы готовим ядерную бомбу. Ну так в НАТО их не взяли, и что?

Вряд ли Зеленский понимает, что применив ядерную грязную бомбу, он станет в один ряд с Бен Ладеном, Басаевым и прочими террористами, у которых билет в один конец. Оттого и шантажирует так смело. Причем, не Россию — нас уже ничем не удивишь — а Европу и новую администрацию в США. Мол, если вы нам сократите помощь, мы за себя не отвечаем. Вопрос: как далеко он зайдет по пути от шантажиста к террористу?

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.