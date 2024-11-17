Настоящий подвиг: как Закария Алиев один три недели удерживал опорник врага

Фото, видео: 5-tv.ru

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С запорожского направления СВО пришла новость о подвиге одного из российских бойцов.

Запорожский фронт пришел в движение. Почти год этот участок шириною более 100 километров отмечался лишь позиционными боями за отдельные укрепления, после того, как в минувшем году там было похоронено Киевское контрнаступление. И вот двинулись вперед наши части, фактически по тем же полям сражений. Штурмовые группы серьезно продвинулись по направлению к Орехово, Гуляйполю и западнее Великой Новоселки.

Пока все это выглядит как вспомогательный удар, чтобы оттянуть резервы противника с основного театра боевых действий на юге Донбасса. Там российская армия с трех сторон подступает к серьезному укрепрайону Курахово и формирует даже не один, а два котла. Собственно, вокруг города, и второй — по руслу речки Сухие Ялы, где расположено несколько сел. Прекрасно понимая мрачную перспективу, целые отделения 79-й бригады ВСУ, обороняющие эти южные подступы Курахово, сдаются в плен, доказывая, что в бою необходимы не только оружие и броня, но и сила духа.

Исключительный пример храбрости продемонстрировал российский солдат Закарья Алиев, который три недели — в одиночку, без еды — удерживал опорный пункт под постоянными обстрелами вражеской артиллерии и дронов. Благодаря такими как он и удается продвигаться вперед. Репортаж корреспондента «Известий» Станислава Григорьева.

Это поистине настоящий подвиг разведчика. Закария Алиев, сапер-штурмовик, три недели держался в окружении врага. На одном из заданий, как это бывает, что-то пошло не по плану. И он оказался один в уже отбитом опорнике противника. Закария мог отступить, но был приказ удерживать позицию, и он принял решение сделать это любой ценой.

Это съемку сделал сам герой на найденный в окопе телефон. Он не похож на супергероя, его позывной «Смайлик». Почему?

«Раньше был у меня талисман, фартовый. А „Смайликом“ назвали, потому что я часто улыбался там! Радовал компанию, чтобы не унывали», — прокомментировал военнослужащий ВС РФ Закария Алиев.

Закария Алиев, его пытались штурмовать, бомбили с FPV-дронов. По блиндажу, в котором он скрывался, стреляли в упор из танков. Он понял, что уходить некуда: нужно только стоять и стрелять во всех, кто пытается к нему подойти.

«Я им кричал напрямую: либо киньте воду, либо сдавайтесь говорю! Они начали стрелять, я обратно прячусь, короче. Я у них пулемет украл, два пулемета. Я никого из тех, кто в меня стреляет, никого не боялся, я боялся землю и небо. Либо „птицы“, либо мины», — продолжил Алиев.

Окоп, в котором остался Закария, с высоты птичьего полета выглядит как несколько извилистых траншей, по обе стороны от которых были вырыты подземные ходы. Рядом был еще один, точно такой же, в котором сидели ВСУшники. Оставшись на горе оружия, брошенной врагами, Закария распределил его так, что смог вести огонь из нескольких точек.

«Да метров двадцать — двадцать пять от меня сидят, короче. Каждую ночь, каждое утро пытаются до меня добраться, я сомалийками отстреливался», — вспоминает Алиев.

Однажды ночью к нему подлетел дрон и попытался поджечь остатки леса, которые были вокруг. Затем на него стали скидывать противотанковые мины. Буквально хоронили заживо.

«Рядом прилетало, в блиндаже прилетало. Земля сверху была, жесткая, вот такие бревна, вот такой маленький блиндаж. И я сижу!», — завершает герой.

К исходу второй недели его и заметили — разведчики другого подразделения, которые осматривали местность с высоты.

«Я пролетаю, там какое-то движение, я сразу подлетел. И он сидит там, из блиндажа чуть голову высунул», — рассказывает военнослужащий ВС РФ «Хейтак».

Свой дрон или чужой — Закария не мог отличить наши беспилотники от вражеских. Но пилот догадался и сделал такой маневр, что Алиев понял: его нашли свои. С этого момента началась история спасения бойца-одиночки. Первым делом ему скинули воду и припасы. А затем разбомбили блиндаж ВСУшников, которые пытались достать Закарию дронами.

Разработали план выхода из опасной зоны, который он воплотил, предварительно усердно помолившись.

Сегодня жизни Закарии уже ничего не угрожает, мы приехали к нему вместе с теми, кто помог выйти к своим — бойцами диверсионной группы «Алания». Они прямо называют его героем и образцом воинской доблести.

Закария — верующий. Он убежден, что Всевышний сберег его.

Сейчас Закария проходит курс реабилитации. Он чудом не получил ни одного ранения, но несколько раз был контужен.

Теперь воина ждет дома мать, которая говорит, что ни на одно мгновение не поверила в то что, он погиб. Даже когда до нее дошла новость о том, что Закария пропал во время штурма.

«Все плакали, все сельчане, сестры, братья, племянники. А я нет. Мое сердце подсказало, что он жив», — рассказала мать бойца Халисат Алиева.

Оказывается, до СВО Закария вообще не служил в армии, но пошел на фронт добровольцем.

«Он никогда человека не предаст, никогда. Можешь ему доверять что угодно», — поделилась мать военнослужащего.