«Не считала чем-то особенным»: как беременная жена Омарова переосмыслила материнство

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Беременная Валерия призналась — она изо всех сил будет стараться стать лучшей мамой для сына.

Молодая супруга бизнесмена Курбана Омарова Валерия лишь в середине беременности осознала невероятную и глубинную связь с будущим малышом. Раньше она не разделяла мнение, что женщина, выносившая новую жизнь, — героиня. Сейчас же ее взгляды круто поменялись.

«Материнство — это подвиг и таинство. Раньше я не разделяла восторгов о материнстве, не понимала, что это за связь. Пока это не случилось со мной», — рассказала Валерия.

Переосмыслила материнство супруга Омарова в одну из ночей, отдыхая на Мальдивах. Девушке не спалось, и она решила выйти на балкон. Легла на шезлонг и начала общаться с будущим сыном. Валерия рассказала ему о родных, о том, какой мамой она планирует стать. Супруга бизнесмена пообещала будущему ребенку, что будет стараться изо всех сил сделать его жизнь счастливой и стать для него настоящей опорой.

«Стану мамой, которую ты заслуживаешь. Ты точно пришел в этот мир не случайно, и я уверена, что мы с папой станем твоей опорой», — заключила Валерия.

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