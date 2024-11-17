К концу 2024 года ВВП в России вырастет на 3,9%
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Вице-премьер РФ Алексей Оверчук считает это закономерным исходом всех предпринятых мер в финансовой политике.
Россия ожидает рост своего ВВП на 3,9% в 2024 году. Об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Он подчеркнул, что, в отличие от многих других регионов мира, экономики стран АТЭС демонстрируют относительно стабильные показатели.
«Темпы роста ВВП в государствах АТЭС превосходят среднемировые значения», — подчеркнул Оверчук.
Участники саммита отметили, что такой рост ВВП обусловлен комплексом мер в области финансовой политики, направленных на развитие инфраструктуры, цифровизацию, формирование экономики знаний и повышение образовательного уровня населения.
Таким образом, прогнозируемый прирост ВВП на 3,9% к концу текущего года вполне закономерен и гармонично вписывается в общие экономические тренды.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мошенники придумали новую схему обмана россиян. Вероятней всего, этот способ «не приживется», так как он сложен и финансово затратен для злоумышленников.