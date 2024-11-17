«Хезболла» нанесла удары по пяти военным базам Израиля

Фото: 5-tv.ru

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Ливанское шиитское движение впервые атаковало базу «Нишер», расположенную в 40 километрах от границы с Ливаном.

Ливанское шиитское движение «Хезболла» нанесло удары по пяти военным базам Израиля в районе Хайфы. Под обстрелом оказались базы ВВС и ВМС, заявила пресс-служба движения.

«Ударам подверглись следующие объекты: логистическая база Хайфы, принадлежащая ВВС, база ВМС в Хайфе, База ВМС „Стелла Марис“ западнее Хайфы, логистическая база в Тейр Кармель и впервые была атакована база „Нишер“, расположенная в 40 километрах от границы с Ливаном, к востоку от Хайфы», — сказано в заявлении.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько дней Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Израиль готовит план прекращения огня в Ливане.