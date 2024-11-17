Фото: www.globallookpress.com/MAGO/Faye Sadou

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Миллиардер напомнил не только о комичном прошлом президента* Украины, но и о попытках справиться с ситуацией несколько лет назад.

Американский миллиардер Илон Маск высмеял отрезок интервью с Владимиром Зеленским*, где он заявил, что Дональд Трамп не сможет посадить лидеров России и Украины за стол переговоров.

Президент* Незалежной назвал свою страну «независимой» и наотрез отказался идти на переговоры, так как риторика «садись и слушай» ему не подходит. И он готов продолжать войну.

«Его чувство юмора восхитительно», — написал Маск в своей социальной сети Х, прикрепив к посту ссылку на статью BBS News 2021 года, где был заголовок: «Владимир Зеленский: президент-комик, который справляется с ситуацией».

Недавно Зеленский анонсировал обновленный «план победы». Согласно одному из новых пунктов, Украина должна сама начать производить оружие. Остальные десять условий находятся в разработке.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине стали продавать повестки от мобилизации.