Вручил сумку и о разводе забыли: Джиган признался, как пытался спасти брак

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Вместе знаменитости уже 12 лет. За это время они не раз оказывались на грани расставания.

У рэпера Джигана свои способы спасти отношения с женой Оксаной Самойловой. О них, сложных взаимоотношениях с избранницей и семейных перипетиях он рассказал на шоу «Натальная карта».

Пара в браке уже 12 лет. За это время семья не раз оказывалась на грани развода. Всему виной загулы рэпера и его неадекватное поведение.

К примеру, в 2020 году после рождения долгожданного сына артист пустился во все тяжкие. Он общался со своими поклонниками в социальной сети в нетрезвом состоянии, ругался при дочерях матом, а те, смотрели на него перепуганными глазами.

Кульминацией стали его сбритые брови и переезд обнаженного Джигана в рехаб. Также, в тот период, вскрылись подробности его многолетних измен. Самойлова не стала молчать, когда в ее сторону посыпались вопросы и просто ответила, что все и так все видели. Ей нужно было время, чтобы собраться с мыслями и решить, как жить дальше.

Модель решила подать на развод. Но Джиган сумел вернуть любимую. Сделать это ему удалось, разговаривая с женой и вручая подарки.

«Я показывал, что больше так не буду. Мы общались, я подарки делал. Все по чуть-чуть: цветы, сумки», — сказал Джиган.

Кроме того, рэпер и сам задумывался о разводе. Такие мысли его посещали дважды. В чем провинилась Самойлова тогда, он решил утаить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Анна Седокова после месяца в одиночестве передумала разводиться.