Олаф Шольц призывает поговорить с Владимиром Путиным по конфликту на Украине

Фото: Reuters/Лизи Ниснер

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Бесполезно строить догадки насчет позиции Владимира Путина.

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что для разрешения конфликта на Украине мировым лидерам необходимо провести диалог с президентом России Владимиром Путиным и выяснить его позицию. Эту информацию приводит журнал Politico, ссылаясь на недавний разговор Шольца с Дональдом Трампом.

Шольц уверен, что только прямой диалог, а не спекуляция предположениями о мнении президента РФ поможет завершить конфликт.

«Чтобы понять, как Путин видит ситуацию, нам нужно будет непосредственно обсудить это с ним», — отметил Шольц.

Канцлер Германии провел телефонный разговор с президентом России 15 ноября. Путин заявил Шольцу, что причина конфликта на Украине — агрессивная политика НАТО против России. Президент РФ также отметил, что Россия никогда не отказывалась от попыток урегулировать конфликт.

Канцлер Германии, в свою очередь, осудил военную операцию России на Украине и призвал президента РФ вывести войска. Также Шольц выразил решимость ФРГ поддерживать Киев до тех пор, «пока в этом есть необходимость». В Кремле же назвали разговор попыткой «сопоставить позиции».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Шольц смог позвонить Путину только после победы Трампа.