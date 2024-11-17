Шольц назвал один способ понять позицию президента РФ по конфликту на Украине
Олаф Шольц призывает поговорить с Владимиром Путиным по конфликту на Украине
Фото: Reuters/Лизи Ниснер
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Бесполезно строить догадки насчет позиции Владимира Путина.
Канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что для разрешения конфликта на Украине мировым лидерам необходимо провести диалог с президентом России Владимиром Путиным и выяснить его позицию. Эту информацию приводит журнал Politico, ссылаясь на недавний разговор Шольца с Дональдом Трампом.
Шольц уверен, что только прямой диалог, а не спекуляция предположениями о мнении президента РФ поможет завершить конфликт.
«Чтобы понять, как Путин видит ситуацию, нам нужно будет непосредственно обсудить это с ним», — отметил Шольц.
Канцлер Германии провел телефонный разговор с президентом России 15 ноября. Путин заявил Шольцу, что причина конфликта на Украине — агрессивная политика НАТО против России. Президент РФ также отметил, что Россия никогда не отказывалась от попыток урегулировать конфликт.
Канцлер Германии, в свою очередь, осудил военную операцию России на Украине и призвал президента РФ вывести войска. Также Шольц выразил решимость ФРГ поддерживать Киев до тех пор, «пока в этом есть необходимость». В Кремле же назвали разговор попыткой «сопоставить позиции».
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Шольц смог позвонить Путину только после победы Трампа.