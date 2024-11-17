«Лучшая женщина в мире»: Родригез рассказал об отношениях с Кабак

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Шоумен невероятно счастлив в новом союзе и больше свои чувства скрывать не намерен.

Певец и телеведущий Тимур Родригез, который чуть больше года назад развелся с женой, рассказал о взаимоотношениях с новой избранницей — актрисой Катей Кабак. За год шоумен понял — именно о таких отношениях он мечтал.

О своей личной жизни звезда поведал во время съемок одного из шоу на федеральном канале. Туда он пришел вместе с избранницей вскоре после юбилея, сообщило издание Газета.ру. Тимуру исполнилось 45 лет.

«Я сижу рядом с лучшей женщиной в мире, и я ее люблю. У нас не было ни одной ссоры, и раньше я не знал, что так бывает», — признался Родригез.

Также на шоу пригласили и певицу Ани Лорак, которая раскрыла некоторые детали отношений шоумена. Она рассказала, что Родригез вместе с Кабак посещал ее день рождения. Там пара сияла от счастья.

«Я была в шоке от этих отношений! Мы наблюдаем абсолютное счастье. Они приходили на мой день рождения, весь вечер обнимались, целовались и не отходили друг от друга», — сказала артистка.

К слову, до отношений с Кабак шоумен 16 лет был в браке с Анной Девочкиной. Они вместе воспитывали двоих сыновей. Но в 2022 году брак начал давать трещину. А осенью прошлого года пара сообщила о разводе. О причинах они не рассказали. Однако поговаривали — всему виной многочисленные измены знаменитости. Родригез отметил, что они ради детей остались в хороших отношениях с экс-супругой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Анна Седокова после месяца в одиночестве передумала разводиться.