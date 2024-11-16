Умер основатель сети одежды «New Yorker»

Фото: Instagram*/fuat.gozacan

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Фридрих Кнаппу было 73 года.

Стало известно о смерти Фридриха Кнаппа, основателя и владельца сети масс-маркетов New Yorker. Предпринимателю было 73 года. Информацию об этом распространило агентство DPA. В последние годы Кнапп редко показывался на людях, а последние месяцы находился на лечении в Швейцарии.

«С глубокой печалью мы прощаемся с нашим владельцем и управляющим, благодаря смелым и дальновидным действиям которого New Yorker превратился в одну из ведущих компаний в сфере моды в мире», — указали в своем заявлении управляющие директора Хелен Штайнер и Йонас Гнаук.

Согласно данным немецких СМИ, предприниматель столкнулся с серьезным заболеванием около года назад, однако причина его смерти остается неизвестной. Кнапп ушел из жизни на острове Зюльт в Северном море, куда направился после завершения лечения.

Сеть магазинов New Yorker насчитывает около 1300 торговых точек в 47 странах и предоставляет рабочие места примерно 23 тысячам сотрудников. Пост Кнаппа может занять его дочь Софи, сейчас она — заместитель председателя компании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умерла звезда «Бриллиантовой руки» Светлана Светличная.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ