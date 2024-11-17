Привет из СССР: в России возродят «Интервидение»

Фото: ТАССК/люшкин Виктор

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Аналог «Евровидения» получил поддержку СНГ, ШОС и БРИКС.

В России намечено возрождение музыкального конкурса «Интервидение». Он призван стать аналогом европейского «Евровидения». Этот проект знаком многим представителям старшего поколения россиян и восходит к советским временам.

«Интервидение» появилось в 1960-х годах, когда его основали в рамках Международной организации радиовещания и телевидения, объединяющей социалистические страны. Эфиры конкурса организовывали для дружественных государств.

Кроме того, существовал аналогичный конкурс, проводившийся в польском Сопоте с 1977 года, который привлекал эстрадных исполнителей. В нем принимали участие такие страны, как СССР, Венгрия, Болгария, Куба, Испания, Югославия, Румыния, Польша, ГДР, Чехословакия и Финляндия.

Возвращением «Интервидения» занимается Первый канал во главе с Константином Эрнстом, который планирует организовать мероприятие на высоком уровне и сделать его ярким международным событием. За инициированием конкурса пристально следит правительство.

Идея возрождения «Интервидения» получила поддержку со стороны китайских партнеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина, а также вызвала интерес среди коллег из СНГ, ШОС и БРИКС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее также отмечал, что на конкурсе могут выступить и колумбийские исполнители.

Ожидается, что «Интервидение» пройдет в сентябре 2025 года, вероятнее всего, в Москве. Свое участие подтвердили все страны БРИКС.

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