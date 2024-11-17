В Петербурге шторм повалил деревья и дорожные знаки

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Северной столице ветер усилился до 23 метров в секунду.

В Санкт-Петербурге из-за бушующего ветра деревья и дорожные знаки повалило на землю. О последствиях сообщили телеканал 78.ru.

Порывы ветра достигли уже 23 метров в секунду. Из-за них крупное дерево во дворе дома на Гаврской улице упало, перекрыв спортивную площадку. А на Кадетской и 1-й линиях Васильевского острова на автомобиль рухнул дорожный знак.

В связи с ситуацией в Северной столице, где объявили желтый уровень погодной опасности, закрыли дамбу. Кроме того, на востоке Финского залива стоит ожидать усиление западного и юго-западного ветра примерно до 28 метров в секунду, сообщила корреспондент Диана Чуприна.

К слову, в Гондурасе пытаются справиться с последствиями шторма «Сара». В результате непогоды многие районы страны затоплены. Пожарная служба Гондураса заявила, что провела несколько массовых эвакуаций местных жителей. Преимущественно работы происходят на лодках, поскольку многие районы затоплены. Службам удалось спасти двух несовершеннолетних, нетрезвого мужчину и свинью.

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