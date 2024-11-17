Безмолвная актриса: Светличной в последней роли не дали сказать ни слова

Актрисе Светличной в последней роли в кино не дали сказать ни слова

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Знаменитость признавалась — она не хотела показываться зрителю уже в годах. Но на съемки в одном из сериалов согласилась, когда ей было 74 года.

Талантливой актрисе, заслуженной артистке РСФСР Светлане Светличной в последней роли в сериале «Беловодье. Тайна затерянной страны» не дали произнести ни слова. Так решил режиссер проекта Евгений Бедарев. Почему знаменитость согласилась на такое предложение, рассказало издание KP.RU.

В сериале актриса сыграла саму себя. По сюжету она посетила презентацию книги известного блогера. Но роль была безмолвной. То же самое произошло и с Анной Шатиловой, диктором Центрального телевидения Гостелерадио СССР. Она тоже появилась в сериале и также лишь в крохотном эпизоде.

Последняя роль Светличной была без слов. Кадр из сериала «Беловодье», 2019 г.

Почему знаменитости не дали роль больше, неизвестно. Однако в интервью Светличная признавалась, что ее время как актрисы уже давно ушло. Да и она сама бы не хотела показываться перед зрителем заметно в годах. Возможно, это так, а может за этими словами Светличная пыталась скрыть всю боль из-за невостребованности.

«Раньше казалось, что все несправедливо по отношению ко мне, а сейчас поняла — это не главное. Моя миссия другая», — говорила Светличная в одном из интервью изданию.

Сердце Светличной остановилось 16 ноября утром в хосписе на 85-м году жизни. Последние несколько лет у артистки были серьезные проблемы со здоровьем. Ее часто госпитализировали, а прошлым летом появилась информация, что ей диагностировали онкологическое заболевание.

Последней волей актрисы было предание ее тела земле. Прощание со Светличной пройдет 20 ноября. Ее похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об успехах и трагедиях Светланы Светличной.