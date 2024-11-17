«Надеюсь, они меня простят»: Екатерина Климова чувствует вину перед детьми

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Актриса надеется, что наследники, в отличие от нее самой, смогут построить крепкие и полные семьи.

Актриса Екатерина Климова жалеет, что ее дети росли без отцов. Откровениями она поделилась в одном из шоу на YouTube.

Артистка призналась, что всеми силами старалась компенсировать детям отсутствие мужского плеча в доме.

«Я надеюсь, что дети меня простят за то, что моя личная жизнь не удалась. Простят меня за то, что они не выросли в полной семье. Надеюсь, им хватит всего для того, чтобы создать свои идеальные семьи — нормальные, крепкие, здоровые. Найти любовь на всю жизнь. Надеюсь, им не помешает мой опыт», — заверила Климова.

Екатерина поделилась переживаниями насчет того, что не смогла выйти замуж раз и навсегда, но сложилось так по определенным обстоятельствам. Она надеется, что ее наследники это поймут, когда станут старше. Всего у актрисы трое детей — 22-летняя Елизавета, 18-летний Матвей и 16-летний Корней.

После романа с Гелой Месхи Климова перестала делиться подробностями личной жизни. Она лишь иногда публиковала фото с подарками от поклонников. Но, судя по всему, эти ухаживания не стали чем-то серьезным. Есть ли сейчас избранник у Климовой — неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Екатерина Климова не обрела личное счастье. Как отметила сваха, Климовой нужен мужчина, которым она будет восхищаться.