Умер один из пострадавших при обрушении моста в Крыму

Фото: 5-tv.ru

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Переправа на дороге Джанкой — Маслово рухнула вечером 13 ноября.

В Данкойской центральной районной больнице умер один из двух пострадавших при обрушении моста в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Республики Крым.

«К сожалению, мужчина, пострадавший в результате обрушения моста в Джанкойском районе и получивший тяжелые травмы, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 16 ноября 2024 года умер в медицинской организации», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, ЧП произошло вечером 13 ноября на переправе через железную дорогу на трассе Джанкой — Маслово. В районную больницу были доставлены два человека. Основные повреждения коснулись внутренних органов. Операции длились более двух часов. Предварительной причиной в СК РФ назвали перегруженную фуру.