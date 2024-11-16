Умер один из пострадавших при обрушении моста в Крыму
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Переправа на дороге Джанкой — Маслово рухнула вечером 13 ноября.
В Данкойской центральной районной больнице умер один из двух пострадавших при обрушении моста в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Республики Крым.
«К сожалению, мужчина, пострадавший в результате обрушения моста в Джанкойском районе и получивший тяжелые травмы, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 16 ноября 2024 года умер в медицинской организации», — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, ЧП произошло вечером 13 ноября на переправе через железную дорогу на трассе Джанкой — Маслово. В районную больницу были доставлены два человека. Основные повреждения коснулись внутренних органов. Операции длились более двух часов. Предварительной причиной в СК РФ назвали перегруженную фуру.