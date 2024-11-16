«Счастлив, что вернулся»: социолог Шугалей освобожден в Чаде и прибыл в Москву

Социолог Шугалей и еще два россиянина освобождены в Чаде и прибыли в Москву

Фото, видео: www.globallookpress.com/MFA Russia

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Глава Фонда защиты национальных ценностей и еще два россиянина с 19 сентября удерживались властями африканского государства.

Социолог Максим Шугалей, а также еще два россиянина и один гражданин Белоруссии, которых с сентября удерживали в Чаде, освобождены и прибыли в Москву. Информацию 5-tv.ru подтвердила супруга Шугалея.

«Да, действительно, он уже в Москве… Пока по планам я ничего сказать не могу. Он бодрый, счастлив, что вернулся на родину», — сказала по телефону Наталья Шугалей.

Ранее в этот день посол Чада в Москве Адам Бешир сообщил РИА Новости, что президент страны Махамат Идрис Деби принял решение освободить задержанных в стране троих россиян и одного белоруса и передать их властям РФ.

Социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан, а также еще один россиянин Е. Царев и гражданин Белоруссии А. Денисевич с 19 сентября удерживались в аэропорту города Нджамена — столицы африканского государства Чад. Все четверо были задержаны без объяснения причин.

Российское посольство в Чаде было постоянно на связи с местными властями и предпринимало все необходимые шаги для скорейшего освобождения задержанных. В Москве сотрудники МИД поддерживали контакт с послом африканской страны.

По данным издания «Коммерсантъ», задержание граждан России и Белоруссии могло быть проведено по указанию представителей Франции и США. Поводом могла послужить статья в издаваемом в Париже журнале Jeune Afrique, в которой Шугалей назывался агентом «Группы Вагнер» и обвинялся в попытках вмешательства в политику Чада.

При этом коллеги возглавляемого Шугалеем Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) утверждают, что их руководитель ничего не знал о деятельности «Вагнера» в Африке и занимался только гуманитарной деятельностью.

Социолог и политтехнолог Максим Шугалей стал широко известен в 2019 году, после того как вместе с коллегой Самером Суэйфаном попал в плен к ливийским боевикам. Их освободили в декабре 2020 года после полутора лет в местной тюрьме. По мотивам этой истории снята кинотрилогия «Шугалей» с Кириллом Полухиным в главной роли.

С 2023 года Максим Шугалей находится под западными санкциями за «руководство пропагандистскими и дезинформационными кампаниями в поддержку «Группы Вагнера».

Ранее 5-tv.ru сообщал об исчезновении социолога Максима Шугалея после взрывов в аэропорту Кабула.