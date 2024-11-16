«Оголтелая ксенофобка»: Захарова ответила Бербок на призыв поставить Киеву оружие

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Дипломат указала, что пришло время властям ФРГ выплачивать компенсации жителям блокадного Ленинграда, а не только еврейской национальности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок «оголтелой ксенофобкой» в ответ на призыв поставить дальнобойное оружие Киеву. Об этом дипломат написала в личном блоге в соцсетях.

Захарова поинтересовалась у Бербок, не планируют ли они отменить статус Адольфа Гитлера и других преступников Третьего рейха в качестве почетных граждан и переименовать военные объекты, названные в честь солдат и офицеров вермахта.

«Не настало ли время перестать поддерживать ветеранов СС на законодательном уровне в ФРГ? Десятки тысяч бывших членов СС и их родственников получают в Германии социальные пособия как «жертвы войны», — продолжила список вопросов дипломат.

Она также добавила, что, кажется, пришло время властям ФРГ выплачивать компенсации жителям блокадного Ленинграда, а не только еврейской национальности.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова указала на неблагодарность Германии. Германия отплатила России «по-черному» за разрушение Берлинской стены и помощь в объединении ФРГ.