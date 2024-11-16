«Клоуны остались»: Алсу отреагировала на шутку адвоката экс-супруга в свой адрес

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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С чем останется певица по окончании дела — станет известно позднее.

Адвокат миллиардера Яна Абрамова Александр Добровинский позволил себе шутку в сторону экс-супруги своего клиента певицы Алсу. Артистка, в свою очередь, не оставила ее без реакции.

В беседе с журналистами Добровинский выразил уверенность, что после развода певица останется ни с чем. Абрамов предлагал ей около трех миллиардов рублей, но Алсу отказалась.

По информации адвоката, позднее артистка захотела квартиру в элитном жилом комплексе стоимостью 300 миллионов рублей, но передумала и составила новый список требований.

«Тихо в лесу где-то скребется Алсу», — пошутил адвокат.

Он отметил, что по окончании дела о разделе имущества у исполнительницы хита «Зимний сон» ничего не останется. Певица не оценила такой выпад в свою сторону.

«Цирк уехал, клоуны остались», — написала звезда в личном блоге.

Ян Абрамов и Алсу были вместе 18 лет. За это время у пары родилось трое детей: 17-лентняя Сафина, 15-летняя Микелла и восьмилетний Рафаэль. Осенью 2024 года певица подала на развод с миллиардером. Она не назвала точную причину расставания, но любопытные поклонники выяснили, что все дело в измене.

Певица ярко отметила тот день, когда наконец решилась разойтись с Абрамовым. В личном блоге она неоднократно отмечала, что чувствует себя счастливее и увереннее.

Ранее 5-tv.ru писал, что у Алсу пытаются забрать сценическое имя.