В Еврокомиссии заявили о готовности ЕС к отключению поставок газа из России

Фото: www.globallookpress.com/Str

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен утверждает, что европейские газовые хранилища заполнены и зима не страшна.

Евросоюз готов к отключениям поставок газа из России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне ситуации в Австрии, где сообщили, что перестали получать топливо от «Газпрома».

«Мы к этому готовы и подготовились к зиме. Газовые хранилища в Евросоюзе заполнены», — написала фон дер Ляйен в X.

Австрийский регулятор E-Control ранее сообщил, что энергетическая компания OMV перестала получать газ от российского «Газпрома», но это не повлияло на цены и снабжение клиентов за счет поставок из других источников.

Поставки российского газа в Австрию прекратились 16 ноября после ухудшения договорных отношений между OMV и «Газпром экспортом». Причиной стало судебное разбирательство, в результате которого международный арбитраж присудил австрийской компании 230 миллионов евро плюс проценты и издержки в счет платежей по договору на поставку газа из России.

Накануне австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил гражданам, что газохранилища страны заполнены более чем на 90%, и скачков цен на топливо не ожидается.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на днях назвала идею фон дер Ляйен заменить поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) американским чистой воды популизмом. По словам дипломата, мировая история не знает примеров, когда американские компании поставляли бы тот или иной продукт по сниженным ценам. В то же время Россия продает СПГ Европе по рыночной цене.

Глава Еврокомиссии в беседе с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом заявила, что Европа по-прежнему получает большие поставки СПГ из России и готова заменить их поставками из Америки. При этом фон дер Ляйен отметила, что американский газ якобы дешевле российского и снизил бы цены на энергоносители в ЕС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз пересмотреть санкции против России, так как они привели к повышению цен на энергоносители в Европе в несколько раз.