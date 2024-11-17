Танец живота: 78-летний мужчина удивил врачей крайне редким недугом

Фото: 5-tv.ru

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Одна из жалоб пациента — слабость в левой части тела.

В Непале 78-летний мужчина, страдающий сахарным диабетом второго типа, обратился к специалистам, но из-за другого недуга. Во время бодрствования его беспокоили непроизвольные ритмичные движения живота, напоминающие восточный танец, — у пациента ненамеренно сокращалась брюшная стенка. Удивительный случай медики описали в Online Library Wiley.

Мужчина также жаловался на слабость в левой части тела, которая сопровождалась болью в руке и онемением. Помимо этого, у него порой возникали тонико-клонические судороги с закатыванием глаз, нарушением возможности ясно мыслить и непроизвольным мочеиспусканием.

Компьютерная томография головы позволила диагностировать у мужчины гидроцефалию нормального давления (ГЦНД). Однако при данной форме неврологического заболевания случаи сокращения мышц брюшной стенки почти никогда не встречались, отмечают медики.

ГЦНД — это неврологическое заболевание, при котором в желудочках мозга скапливается слишком много жидкости. Это приводит к их увеличению. Внутричерепное давление при этом остается в пределах нормы.

По словам исследователей, при гидроцефалии с нормальным давлением судорог и «танцующего» живота быть не должно. И даже в научной литературе этому нет никакого объяснения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врач раскрыл причины возникновения судорог.