Танец живота: 78-летний мужчина удивил врачей крайне редким недугом
В Непале 78-летнего мужчину беспокоил «танцующий» живот
Фото: 5-tv.ru
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Одна из жалоб пациента — слабость в левой части тела.
В Непале 78-летний мужчина, страдающий сахарным диабетом второго типа, обратился к специалистам, но из-за другого недуга. Во время бодрствования его беспокоили непроизвольные ритмичные движения живота, напоминающие восточный танец, — у пациента ненамеренно сокращалась брюшная стенка. Удивительный случай медики описали в Online Library Wiley.
Мужчина также жаловался на слабость в левой части тела, которая сопровождалась болью в руке и онемением. Помимо этого, у него порой возникали тонико-клонические судороги с закатыванием глаз, нарушением возможности ясно мыслить и непроизвольным мочеиспусканием.
Компьютерная томография головы позволила диагностировать у мужчины гидроцефалию нормального давления (ГЦНД). Однако при данной форме неврологического заболевания случаи сокращения мышц брюшной стенки почти никогда не встречались, отмечают медики.
ГЦНД — это неврологическое заболевание, при котором в желудочках мозга скапливается слишком много жидкости. Это приводит к их увеличению. Внутричерепное давление при этом остается в пределах нормы.
По словам исследователей, при гидроцефалии с нормальным давлением судорог и «танцующего» живота быть не должно. И даже в научной литературе этому нет никакого объяснения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врач раскрыл причины возникновения судорог.