«Найду и уничтожу»: Маск пригрозил тем, кто обвиняет его в связях с Россией

Маск пообещал «найти и уничтожить» тех, кто обвинил его в контактах с Россией

Фото: www.globallookpress.com/Allison Robbert - Pool via CNP

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Миллиардер назвал «болванами» сенаторов, призвавших расследовать его контакты с Москвой.

Миллиардер Илон Маск, назначенный одним из руководителей Департамента эффективности госуправления в будущем правительстве избранного президента США Дональда Трампа, заявил, что «найдет и уничтожит» тех, кто обвиняет его в контактах с Россией. Такая запись появилась на его странице в соцсети Х.

Угрозы Маска адресованы тем, кто стоит за сенаторами-демократами Джином Шахином и Джеком Ридом, которые обратились в Пентагон и Минюст США с требованием расследовать «предполагаемые контакты» миллиардера с Москвой.

«Я собираюсь выяснить, кто выдвигает эти обвинения, и уничтожить их. Они (сенаторы Шахин и Рид — Прим. ред.) просто марионетки. Кто на самом деле написал это и заставил этих болванов подписать?» — возмутился обвинениям в свой адрес Маск.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию с Маском, посоветовала американским сенаторам вместо поисков связей бизнесмена с Москвой расследовать убийство экс-президента США Джона Кеннеди и коррупцию действующего лидера страны Джо Байдена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США назвали Илона Маска «влиятельным другом» председателя КНР Си Цзиньпина.