Хасбик рассказал о своем отношении к Майку Тайсону после неловкой ситуации

Фото: Instagram*/hasbulla.hushetskiy

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Известный дагестанский блогер дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Блогер Хасбик (настоящее имя Хасбулла Магомедов - Прим.ред.) отлично относится к боксеру Майку Тайсону. Об этом он рассказал в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Как тебе Майк Тайсон?» — спрашивает журналист.

«Классный!» — отвечает Хасбик.

Сам боксер в одном шоу на YouTube признался, что ошибочно принял Хасбика за ребенка, пытался его потискать и поиграть с ним. Дагестанскому блогеру это не понравилось, он пытался вырваться и в шутку даже замахнулся на спортсмена. Тайсон приглашал Хасбуллу к себе на подкаст в 2023 году.

«Я изображал, что играюсь с ним. Всегда веду себя так с детьми. Я его обнимал, держал на руках. А ему, оказывается, сколько, 26 лет? Но нет, я не играл на камеру», — отметил Тайсон.

Хасбику 22 года, из-за редкого генетического заболевания его рост составляет 93 сантиметра, а вес — 18 килограммов. Он прославился благодаря развлекательным роликам в личном блоге в соцсетях. С сентября 2022 года Хасбулла является амбассадором промоушена смешанных единоборств Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Ранее 5-tv.ru писал, как к Хасбику с его необычной внешностью отнеслись в США. По словам блогера, там достойные люди.

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