Максимум 150 фунтов стерлингов: какие подарки не принимает Кейт Миддлтон

Фото: www.globallookpress.com/Panoramic

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Все представители британской монархии подчиняются протоколу, который накладывает на них массу ограничений.

Членам британской королевской семьи по протоколу запрещено принимать подарки дороже 150 фунтов стерлингов (около 19 тысяч рублей — Прим.ред.). На это обращает внимание «Экспресс газета».

Отмечается, что даже принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которую считают наиболее современным и свободным от предрассудков представителем монархии, не может отступить от правил.

При этом важна не только стоимость презента, но и подарок как таковой. Например, нельзя принимать цветы. Поэтому все преподнесенные монаршим особам букеты отправляются в благотворительные организации или в больницы. Также ими украшают спальни и кабинеты во дворцах.

Особое неудобство доставляют переданные в дар королевской семье животные. Особенно часто их получала недавно почившая Елизавета II, а принцессе Анне в СССР как-то подарили трехмесячного медвежонка. Его пришлось передать в лондонский зоопарк. С 1990 года было принято решение оставлять подобные презенты в странах, где их подарили членам королевской семьи Британии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кейт Миддлтон дала первый комментарий после обвинений в симуляции болезни.