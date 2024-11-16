«Предоставил информацию»: Пашинян поговорил с Трампом по телефону
Никол Пашинян созвонился с Дональдом Трампом и поздравил его с победой
Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Премьер-министр Армении поздравил нового американского лидера с победой на выборах.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил избранному президенту США Дональду Трампу и поздравил его с победой. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.
Кроме того, армянский премьер-министр также рассказал Трампу о нынешнем состоянии отношений Армении и США.
«Пашинян поздравил президента Трампа с победой на выборах и предоставил ему информацию о развитии за последние годы и о текущем состоянии отношений Армении и США», — говорится в сообщении.
По телефону политики также обсудили вопросы, связанные с региональной повесткой дня.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что перед тем, как позвонить Дональду Трампу, Никол Пашинян побрился впервые с 2018-го года. На его новом видео в соцсетях можно увидеть, как политик сначала появляется с щетиной, а потом протирает полотенцем уже гладко выбритое лицо.