В Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

Фото: Telegram/Официальный канал ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России" (дамба)/dambaspb

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В Северной столице действует желтый уровень погодной опасности.

В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу — Невская губа оказалась полностью изолирована от штормового нагона со стороны Финского залива. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса защитных сооружений.

В Северной столице продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. По данным Росгидрометцентрa, 16 ноября по востоку Финского залива стоит ожидать усиление западного и юго-западного ветра примерно до 25-28 метров в секунду. Высота волн тем временем начиная с 17-20 часов может достигнуть трех метров.

К десяти часам вечера уровень воды в устье Невы, предположительно, дойдет до 170 сантиметров. Так, для защиты города Комплекс защитных сооружений Петербурга начал закрывать защитные затворы в 16:00.

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