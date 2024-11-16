Восемь человек погибли при нападении мужчины с ножом на училище в Китае

Фото: www.globallookpress.com/Wu Feizuo

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Еще 17 получили ранения.

Восемь человек погибли после нападения мужчины с ножом на училище в Китае. Еще 17 человек получили ранения. Об этом сообщает агентство CCTV со ссылкой на правоохранителей.

«Восемь человек погибли, 17 получили ранения в результате нападения с ножом на профессиональное училище в Исине, провинция Цзянсу на востоке Китая», — говорится в сообщении агентства.

Личность нападавшего уже установлена: им оказался 21-летний Сюй Муцзинь. Известно, что он окончил училище в этом году, но не получил аттестата и был недоволен оплатой стажировки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США вынесли приговор летчику, обвиняемому в утечке разведданных. Военнослужащий нацгвардии США Джек Тейшейра слил в сеть сотни материалов, включая карты и спутниковые снимки, которые относились к украинскому конфликту.

Военнослужащий Национальной гвардии ВВС США Джек Тейшейра был задержан у себя дома. Бронетехника, спецназ и даже вертолет — к его задержанию в Штатах подошли максимально серьезно. Похоже, до последнего не верили, что слив — дело рук обычного летчика-геймера.