Главный свидетель: певица Азиза даст показания по делу об убийстве Талькова

Фото: www.globallookpress.com/Igor Primak

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Артистка не задавала вопросов, кому и зачем нужно расследовать это дело спустя столько лет.

Певица Азиза выступит в суде по делу об убийстве артиста Игоря Талькова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Отмечается, что Азиза сама связалась с руководителем пресс-службы после того, когда прочитала про своих коллег, которые также, как и она проходят свидетелями по этому делу. Певица выразила готовность дать показания.

«И у человека не возникло вопросов, как у некоторых, зачем и кому это нужно через столько лет», — указано в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в суде ждут и других свидетелей — Богдана Титомира, Олега Газманова и Лолиту.

Трагедия произошла 6 октября 1991 года на концерте в Санкт-Петербурге. Директор и любовник Азизы Игорь Малахов хотел, чтобы его возлюбленная выступила после Игоря Талькова. Но такое предложение артиста не устроило, и он отказался. Тогда разъяренный Малахов затеял драку с охранниками и директором Талькова. В результате потасовки, Малахов достал пистолет и выстрелил, Тальков погиб.

В ходе расследования этого дела 30 лет назад, следователи выдвинули версию — стрелял директор Талькова Валерий Шляфман. Но его близкое окружение отрицает эту информацию. Как все было на самом деле — расскажет певица Азиза.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Наташа Королева в суде рассказала о дне убийства Игоря Талькова.