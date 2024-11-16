Заложники из ресторана в пригороде Парижа освобождены

Фото: www.globallookpress.com/Christoph Reichwein

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Четырех человек удерживал сын владельца заведения, вооруженный ножом.

Все заложники из ресторана в парижском пригороде Исси-ле-Мулино освобождены. Об этом сообщают французские СМИ, не уточняя подробностей.

Известно, что четырех сотрудников заведения удерживал сын его владельца. Посетителей в момент захвата заложников в ресторане не было. Мужчина был вооружен ножом и угрожал совершить самоубийство.

К месту происшествия направили отряд спецназначения парижской полиции BRI, который оцепил район, где расположен ресторан. Также к заведению прибыли пожарные расчеты и переговорщик из бригады розыска и реагирования. Они убеждал злоумышленника отпустить заложников.

Мотивы агрессивных действий сына владельца ресторана пока не разглашаются. Известно лишь, что ранее он не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к делу серийного отравителя из Балашихи добавили статью о мошенничестве.