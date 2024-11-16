Призывники из новых регионов впервые отправятся служить в ряды ВС РФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Новобранцы из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей пополнят тыловые подразделения Южного военного округа в Крыму.

Граждане призывного возраста из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей впервые после вхождения этих регионов в состав России отправятся для прохождения военной службы в рядах Вооруженных сил РФ.

Отправка призывников проводится 16 ноября со сборных пунктов в Республике Крым и Ростовской области. Известно, что военную службу новобранцы из новых регионов будут проходить в тыловых подразделениях и войсках материально-технического обеспечения Южного военного округа, дислоцированных в Крыму. К участию в специальной военной операции (СВО) военнослужащие по призыву привлекаться не будут.

Перед отправкой к месту службы призывники непосредственно на пунктах сбора проходят медосмотр, дактилоскопическое исследование и профессиональный отбор с учетом образования. Здесь же им выдают военную форму, армейские несессеры, банковские карты для получения денежного довольствия, а также специальные персональные электронные карты с биографическими и медицинскими данными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России стартовал осенний призыв в армию, который продлится с октября по декабрь. Планируется, что Вооруженные силы РФ пополнят 133 тысячи новобранцев в возрасте от 18 до 30 лет.