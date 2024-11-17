Не стоит игнорировать: что влияет на снижение уровня либидо

Фото: www.globallookpress.com/Sabrina Vani

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Секс — процесс физиологический, поэтому повысить половое влечение, в первую очередь, поможет забота о теле.

На снижение уровня либидо могут влиять как физиологические, так и психологические проблемы. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал сексолог Антон Шугалей.

Он отметил, что выраженность полового влечения зависит от множества факторов — возраста, социальных условий, самореализации, качества жизни, сна, питания, физической активности и, наконец, психологического состояния.

«Если мы не высыпаемся, не получаем необходимых микроэлементов и витаминов и ведем пассивный образ жизни, то программы размножения, от которых либидо зависит напрямую, будут неизбежно страдать и сворачиваться. Секс — процесс физиологический, поэтому начинать повышать либидо надо с заботы о теле», — заверил эксперт.

Более того, эффективный способ повысить половое влечение — период воздержания. По словам сексолога, в это время появляется здоровое напряжение, с помощью которого может разрядиться обстановка в отношениях между партнерами.

«Когда на почве физиологии полный порядок, нужно обязательно проверить, что может тормозить нас на уровне психики. Часто тревожный и депрессивный фон снижает либидо. Проблемы в отношениях с партнером, жизненные кризисы, стрессовые ситуации, могут переместить фокус с простых радостей жизни на решение этих проблем», — добавил Шугалей.

Пациенту не стоит игнорировать посещение психолога или сексолога, если он заметил у себя первые признаки снижения либидо.

Ранее 5-tv.ru писал, как секс влияет на продолжительность жизни. Значительное влияние на предпочтения оказывают образ жизни и генетическая предрасположенность.