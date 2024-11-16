Четыре человека могут находиться в заложниках в ресторане в парижском пригороде

Фото: www.globallookpress.com/Vincent Isore

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На данный момент отсутствует информация о раненых или убитых.

Внутри захваченного в пригороде Парижа ресторана находится, по предварительной информации, четыре заложника. Об этом пишут французские СМИ.

Среди заложников, находящихся внутри заведения, оказались только сотрудники ресторана, так как на момент захвата посетителей там не было.

Отряд специального назначения парижской полиции BRI уже прибыл на место. Также в скором времени ожидаются другие подразделения полиции, которые дополнительно оценят ситуацию и будут стремится обеспечить безопасность всех людей, находящихся в здании.

Неизвестно, начали ли специалисты переговоры с захватчиком, которые будут направлены, в первую очередь, на установление контакта и разрешение ситуации мирным путем. Отряд BRI известен своей высокой квалификацией и опытом.

В окружающих место происшествия районах введены меры безопасности, а местных жители просят сохранять спокойствие и перестроить свой маршрут так, чтобы не соприкасаться с опасной зоной.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что спецслужбы США задержали мужчину, который готовил крупный теракт по сценарию 11 сентября.