Захвативший заложников в парижском Исси-ле-Мулино намерен совершить самоубийство
Фото: www.globallookpress.com/Vincent Isore
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Установлена личность злоумышленника: людей удерживает сын владельца ресторана.
Человек, который захватил заложников во французском городе Исси-ле-Мулино, заявил о своем намерении совершить самоубийство. Об этом сообщает местное издание Le Figaro.
По информации СМИ, захватчик является сыном владельца ресторана. В заложниках находятся только сотрудники, посетителей в заведении не было. Природа поступка француза пока не установлена.
Предварительно, захватчик держит в плену четырех человек. Об их возможных травмах пока ничего не сообщалось.
К месту происшествия уже прибыл отряд спецназначения парижской полиции BRI. Район, в котором находится захваченный ресторан, оцеплен.
Также отмечается, что с захватчиком работает переговорщик из бригады розыска и реагирования.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как неадекватный мужчина взял в заложники мать и угрожал расправой прохожим из окна дома на Камчатке. Выяснилось, что мужчина неоднократно проходил лечение в психиатрических больницах, порой у него случались обострения.
Однако никто не мог подумать, что местный житель может представлять такую опасность для окружающих.