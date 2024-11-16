«Тяжелый случай»: психолог объяснил поведение последователей Кашпировского

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru

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Таким людям действительно необходимы помощь и поддержка, но квалифицированная.

Известный на территории всех постсоветских стран психотерапевт и экстрасенс Анатолий Кашпировский провел большой концерт в Доме культуры имени Шелгунова в Санкт-Петербурге 15 ноября. На него пришла и журналистка «Известий» Наталия Графчикова, которая хотела задать гипнотизеру несколько вопросов о его методах работы.

Заметив, что его снимают, Кашпировский приказал выгнать журналистку из зала. Под возмущенные возгласы толпы девушку силой вытолкали за дверь.

Сам экстрасенс произошедшее пока никак не прокомментировал, однако кандидат психологических наук Александр Невеев в беседе с 5-tv.ru объяснил как поведение самого Кашпировского, так и его поклонников.

Эксперт назвал экстрасенса крайне агрессивным и несдержанным человеком, а также напомнил, что Кашпировский уже однажды устраивал драку прямо в эфире телепередачи. Агрессивное поведение его пожилых последовательниц он также назвал нездоровым.

«Это говорит о подлинном воздействии Кашпировского. Он превращает людей в слепую массу, перевозбужденную, озабоченную тем, чтобы не дай Бог никто не посягнул на орел, сложившийся вокруг их кумира», — подчеркнул Невеев.

По его словам, люди, которые кричали на журналистку матом и помогали прогонять ее, явно не отличаются высоким уровнем развития.

«Изумление также вызывают заявления о том, что якобы какие-то врачи от кого-то отказались. Врачи ни от кого отказаться не могут. Они обязаны пациенту оказывать помощь. Если они не способны справиться с причиной болезни, то они, по крайней мере, будут осуществлять терапию, направленную на снижение симптоматики», — отметил психолог.

Он также напомнил, что, безусловно, бывают ситуации, в которых медицина не может чудесным образом исцелить человека. Однако, существует множество методов поддерживания здоровья человека в удовлетворительном состоянии.

«Это все прекрасно достигается без применения шарлатанских методов, и именно на этом и стоит сосредоточиться тем, кому, может быть, тяжело принять свой возраст. Но если наличие возрастных проблем вас заставляет не доверять нормальной, настоящей медицине и обращаться к шарлатанам, типа Кашпировского, то это очень тяжелый случай. Конечно, таким людям требуются помощь и поддержка», — заключил Невеев.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых охранники с концерта Кашпировского напали на журналистку.