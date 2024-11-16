Развод на горизонте? Меган Маркл спровоцировала слухи о размолвке с Гарри

Фото: www.globallookpress.com/Dave Warren

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Герцогиня Сассекская появилась на людях с глубоким декольте и в гордом одиночестве.

Знаменитая супруга великобританского принца Гарри Меган Маркл очередной раз спровоцировала слухи о разводе. Об этом пишет Daily mail.

Герцогиня Сассекская появилась на презентации косметического средства для волос, которое создала ее подруга Маркл Кэди Ли, без супруга. Выходы в свет в гордом одиночестве стали для семейной пары нередкой тенденцией в последнее время. Принц Гарри отпраздновал юбилей в окружении друзей и гор, но без жены. Более того, герцог также неоднократно посещал официальные мероприятия и совершал поездки за границу в одиночку.

«Кади — мастер своего дела в области здоровья волос, и ее коллекция Highbrow Hippie — идеальное отражение этого», — привели слова Меган о подруге в журнале InStyle.

Примечателен был и внешний вид Маркл. Он буквально кричал о желании привлечь к себе внимание. Меган надела черный топ с глубоким декольте, который частично обнажал ее грудь. Прическа у герцогини Сассекской тоже оказалась совсем не по статусу — распущенные завитые волосы.

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