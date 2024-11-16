Число пострадавших от отравления в Новочебоксарске увеличилось до 205

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Большинство из них находятся в состоянии легкой степени тяжести и лечатся на дому.

Количество пострадавших от отравления в чувашской школе № 4 города Новочебоксарск увеличилось до 205 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Чувашской республики.

«Количество госпитализированных детей остается прежним — шесть пациентов в средней степени тяжести. 199 пациентов, включая семь взрослых, имеют легкую степень тяжести и проходят лечение амбулаторно», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Жизни пациентов ничего не угрожает, все пострадавшие находятся под контролем участковых врачей.

Кроме того, ситуацию контролирует глава Чувашии Олег Николаев и соответствующие ведомства.

При этом Роспотребнадзор уже провел расследование и установил причину отравления школьников в Новочебоксарске. В столовой школы, где учились и работали пострадавшие, обнаружили РНК норовируса.

Проверка также выявила ряд серьезных нарушений санитарного законодательства.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смертельном отравлении, которое произошло в городе Вышний Волочек. Семья, состоявшая из двоих взрослых и троих детей, обратилась в больницу с температурой и рвотой. Двухлетняя девочка скончалась в медучреждении, остальные члены пострадавшей семьи остаются под наблюдением врачей.