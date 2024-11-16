Хозяин ресторана в пригороде Парижа захватил заложников
BFMTV: захват заложников произошел в ресторане в пригороде Парижа
новость
Фото: www.globallookpress.com/Telmo Pinto
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Место происшествия оцепили полиция и пожарные.
В парижском пригороде Исси-ле-Мулино произошел захват заложников в ресторане. Об этом сообщил телеканал BFMTV
Уточняется, что хозяин заведения «окопался» внутри, удерживая в заложниках нескольких сотрудников.
Также сообщается, что крупное подразделение полиции оцепило ресторан, расположенный в нескольких десятках метров от Парижской кольцевой дороги.
Кроме того, на месте происшествия дежурят пожарные расчеты. Других подробностей происшествия пока не сообщается.