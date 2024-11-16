Хозяин ресторана в пригороде Парижа захватил заложников

BFMTV: захват заложников произошел в ресторане в пригороде Парижа

Фото: www.globallookpress.com/Telmo Pinto

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Место происшествия оцепили полиция и пожарные.

В парижском пригороде Исси-ле-Мулино произошел захват заложников в ресторане. Об этом сообщил телеканал BFMTV

Уточняется, что хозяин заведения «окопался» внутри, удерживая в заложниках нескольких сотрудников.

Также сообщается, что крупное подразделение полиции оцепило ресторан, расположенный в нескольких десятках метров от Парижской кольцевой дороги.

Кроме того, на месте происшествия дежурят пожарные расчеты. Других подробностей происшествия пока не сообщается.