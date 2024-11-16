Дочь Тимати показала трепетное отношение к младшему брату Ратмиру

Фото, видео: www.globallookpress.com/Timati; Instagram*/simona

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Конфликты между ними тоже бывают.

Дочь рэпера Тимати Алиса показала трепетное отношение к маленькому брату Ратмиру. Видео опубликовала в личном блоге мама артиста Симона Юнусова.

На кадрах видно, как десятилетняя Алиса делает массаж своему пятилетнему брату. И называет его Ратюшей. Бабушка умиляется со своих внуков.

«Наши дети просыпаются в школу и детский сад только так. А у вас как с ранними подъемами?» — интересуется она.

Наследник музыканта ведет себя как мужчина, к которому женщина проявляет внимание — он смеется и просит сделать еще массаж. Подписчики решили узнать у звездной бабушки, бывают ли конфликты между братом и сестрой.

«Конечно, как у всех», — отметила Симона Юнусова.

Ратмир Юнусов родился в 2019 году в браке модели Анастасии Решетовой и рэпера Тимати. Пара была вместе пять лет, но после рождения сына они разошлись.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Тимати пожаловалась на мешающий общению со сверстниками особый статус. Многие ребята хотят дружить с ней только из-за известности ее родителя. Безусловно, это расстраивает звездную наследницу, но она научилась отличать недобрые намерениями в свой адрес от действительного желания дружить.

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